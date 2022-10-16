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انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره بأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-16T08:15:00+0000
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (16 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 336 الف دينار، وسعر الشراء 332 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 337 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 306 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 302000 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 21 بـ355 ألف دينار وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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