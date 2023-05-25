انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (25 أيار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 397 الف دينار، وسعر الشراء 393 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفضت ايضا بشكل طفيف عند 367 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 363 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).