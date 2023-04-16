انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (16 نيسان 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 402 الف دينار، وسعر الشراء 398 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 404 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفضت ايضا عند 402 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 368 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الفاً، فيما سجل عيار 22 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).