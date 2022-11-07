انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، يوم الاثنين، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 340 الف دينار، وسعر الشراء 336 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 342 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 310 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 306 الاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و350 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف دينار و320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 400 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 355 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 305 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.