انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي بشكل طفيف" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (20 تشرين الاول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 333 الف دينار، وسعر الشراء 239 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 334 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 303 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 299 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 الفاً و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 21 هو 350 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).