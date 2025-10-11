انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 792 الف دينار، وسعر الشراء 788 الف دينار، فيما سجلت الاسعار يوم الخميس الماضي 805 آلاف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 762 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 758 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 795 الف دينار و805 آلاف، أما البيع فتراوح بين 765 ألفا و775 الف دينار.

وفي أربيل، سجل سعر الذهب انخفاضا أيضا، حيث بلغ عيار 22 بيع 865 ألف دينار، وعيار 21 بيع 825 ألف دينار، وعيار 18 بيع 707 آلاف دينار.