انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 623 ألف دينار، وسعر الشراء 619 الفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 593 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 589 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 ألف دينار 635 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفا و605 آلاف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضا أيضاً حيث بلغ عيار 24 بيع 725 الف دينار، وعيار 21 بيع 635 الف دينار، وعيار 18 بيع 545 ألف دينار.