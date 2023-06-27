انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 395 الف دينار، وسعر الشراء 391 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 397 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفضت ايضا عند 365 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و310 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً، و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.