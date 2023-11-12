انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، يوم الأحد، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 439 ألف دينار، وسعر الشراء 435 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 409 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 405 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 ألفاً و425 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 520 ألف دينار، و480 ألف دينار لعيار 22، و460 ألف دينار لعيار 21، وعيار 18 بلغ سعر البيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.