انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها بكوردستان وخبير يوضح

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 422 الف دينار، وسعر شراء 418 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع يوم امس 425 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 392 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 388 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي تجاوزت 2030 دولار قد أثر على ارتفاع أسعار الذهب محليا"، مبينا ان "ارتفاع اسعار الدولار اليوم هو الاخر قد أثر أيضاً على ارتفاع الذهب".

واشار الحسني الى ان "أسعار الذهب محليا يتم تحديده في ضوء عمليات حسابية من قبل تجار الذهب بعد الاطلاع على سعر الأونصة عالميا وسعر الدولار في الأسواق المحلية" .

ومقدار الأونصة من الذهب تعادل تقريبا 31 جرام.