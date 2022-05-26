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انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-26T09:09:27+0000
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 380 الف دينار، وسعر شراء 376 الفاً، فيما بلغت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 381 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً طفيفاً أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 336 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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