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انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-02T07:44:28+0000
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الخميس (2 آب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 371 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 366 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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