سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-11T08:50:43+0000
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 399 الف دينار، وسعر شراء 395 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاحد 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 359 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 355 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار  و 410 ألاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-11-11 11:14:49
الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-15 09:04:54
ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يتجاوز 1800 دولار

Date: 2021-12-23 19:45:31
الذهب يتجاوز 1800 دولار

مع تذبذب اسعار الصرف.. الذهب يستقر في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-21 09:10:30
مع تذبذب اسعار الصرف.. الذهب يستقر في الاسواق العراقية

الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

Date: 2021-03-09 08:13:53
الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-28 09:10:39
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

Date: 2021-06-18 07:24:25
الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع في 15 شهرا

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-14 09:29:08
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية