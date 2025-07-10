انخفاض طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.