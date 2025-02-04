انخفاض طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار .