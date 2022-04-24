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انخفاض طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T14:18:20+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا مساء اليوم، في بغداد على  147450 ديناراً عراقياً، فيما سجلت اسعار الصرف صباح اليوم 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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