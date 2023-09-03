انخفاض طفيف بأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت اسعار ليوم امس السبت 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة سجلت انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153700 دينار مقابل 100 دولار.