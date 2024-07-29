انخفاض طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا صباح اليوم الاثنين في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الدولار سجل انخفاضًا عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغ 149,300 دينار مقابل 100 دولار، مقارنةً بـ149,400 دينار أمس الأحد.

وفي بغداد، استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة عند 150,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضًا، حيث سجلت محال الصيرفة سعر البيع 149,450 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 149,350 دينارا لكل 100 دولار.