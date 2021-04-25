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انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-25T06:59:46+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي  147800 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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