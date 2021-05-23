انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان بشكل طفيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 148800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، اما بورصه الحارثية في بغداد فقد سجلت 148750 دينارا مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس السبت 148800 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.