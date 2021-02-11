انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الخميس ( 11 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 145950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.