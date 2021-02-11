سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-11T07:50:03+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الخميس ( 11 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء  145950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

related

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-03 07:22:14
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-28 07:29:35
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-07 07:21:09
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-17 07:25:12
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2020-10-14 08:01:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-08 07:25:27
اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-12 07:22:23
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-18 07:17:45
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان