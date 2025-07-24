انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 139400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 139050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار.