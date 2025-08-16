انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا إزاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 140450 دينارًا مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي الذي بلغ 140500 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 141500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 140350 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 دينار مقابل 100 دولار.