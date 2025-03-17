انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأحد 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147650 دينارا مقابل 100 دولار.