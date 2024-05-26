انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 145600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً في محال الصيرفة، عند سعر بيع 145600 دينار، وسعر شراء 145500 دينار، لكل 100 دولار.