انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141,550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس الثلاثاء 141,600 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 141,200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,100 دينار مقابل 100 دولار.