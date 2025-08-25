انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بشكل طفيف، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142200 دينار مقابل 100 دولار.

ووفق مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار.