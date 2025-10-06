انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.