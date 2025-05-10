شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل سعر صرف 100 دولار 142,300 دينار، بعدما كان قد سجل صباح اليوم 142,400 دينار لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة