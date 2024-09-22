انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصات.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مقارنةً بالسعر الذي سُجل صباحًا عند 149,800 دينار.

كما أشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت على سعر بيع بلغ 150,750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,750 دينارا.

وفي أربيل، شهد الدولار أيضًا انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر البيع 149,900 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149,800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.