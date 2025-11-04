انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140850 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.