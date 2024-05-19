انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145900 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 145450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145350 ديناراً مقابل 100 دولار.