انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145100دينار مقابل 100 دولار.