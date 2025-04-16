انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، انخفاضاً طفيفاً في العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن سعر صرف الدولار عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجل 146,900 دينار مقابل كل 100 دولار، منخفضاً من سعره صباح اليوم الذي بلغ 146,950 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 148,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.

وفي أربيل، سجّلت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,750 ديناراً.