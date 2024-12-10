انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد انخفاضا طفيفا، مساء اليوم الثلاثاء، كما سجلت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعا مشابها مع إغلاق البورصات.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150700 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 150800 دينار في الصباح.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في أسواق الصرافة المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.