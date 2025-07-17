انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140375 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140175 ديناراً مقابل 100 دولار.