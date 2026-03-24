انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، بشكل طفيف، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين كانت الأسعار صباح هذا اليوم 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 154150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154050 دينارا مقابل 100 دولار.