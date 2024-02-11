انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد، يوم الاحد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع أسعار الصباح.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاض طفيف حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151900 ديناراً مقابل 100 دولار