انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجلان 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار البورصة صباح هذا اليوم 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجّل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 153850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.