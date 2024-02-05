انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 151900 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 151800 دينار مقابل 100 دولار.