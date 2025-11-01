انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.