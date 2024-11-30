انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع الإغلاق البورصة ببداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.