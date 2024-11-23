انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150450 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.