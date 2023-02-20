انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 152500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 15300 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152250 دينارا مقابل 100 دولار.