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انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-28T06:59:49+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 147800 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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