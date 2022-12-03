انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت بإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 149550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الخميس الماضي 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر الدولار البيع 149600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.