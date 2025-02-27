انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد بشكل طفيف، يوم الخميس، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 148900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل استقر سعر الدولار حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.