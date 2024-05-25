انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، بشكل طفيف في أسواق بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 145850 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار.