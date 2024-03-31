انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد، يوم الأحد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 ديناراً مقابل 100 دولار.