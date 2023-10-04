انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156750 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 156900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155750 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 156850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.